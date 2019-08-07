Москва, , 08:13 — REGNUM

Содержание под стражей для бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова продлено ещё на шесть месяцев. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает телеканал «Звезда».

Экс-министра обвиняют в мошенничестве, итогом которого стало хищение около 13 млрд рублей. Кузнецов останется в СИЗО до января 2020 года.

Чиновник признал вину, и его дело рассматривают в особом порядке. Следствие полагает, что экс-министр был одним из членов организованной преступной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, Кузнецов скрывался от российского правосудия во Франции, однако был арестован в 2013 году. В начале января 2019 года его экстрадировали в Россию.

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