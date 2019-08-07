Сидней, Австралия, , 08:01 — REGNUM

Мужчину, который работает врачом на оживленном железнодорожном вокзале Сиднея (Австралия), обвинили в надругательстве над двумя молодыми женщинами во время оказания им первой помощи. Об этом 7 августа передает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По последним данным, 38-летний мужчина был арестован в доме в Джаннали, пригороде Сиднея, в среду, 7 августа, по обвинению в двух эпизодах «сексуальных прикосновений к другому человеку при отягчающих обстоятельствах».

Расследование последовало после заявлений в полицию от двух молодых женщин о том, что они подверглись домогательствам со стороны мужчины во время получения первой медицинской помощи на железнодорожном вокзале Редферна, пригорода Сиднея, 26 июля.

По версии следствия, подозреваемый якобы использовал свое служебное положение, чтобы ненадлежащим образом прикоснуться к женщинам в возрасте 21 и 25 лет во время медицинского осмотра.

Мужчина отстранен от работы врачом на время расследования обстоятельств и должен предстать перед судом в Сазерленде в среду, 7 августа.