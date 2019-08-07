Омск, , 07:18 — REGNUM

В течение летнего сезона предусмотрены ежемесячные проверки всех загородных оздоровительных лагерей на предмет обеспечения пожарной безопасности. Сейчас проходят проверки, намеченные на август, сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска.

В число муниципальных учреждений образования входят детские лагеря «Дружные ребята», «Иртышские зори», «Лесная поляна», «Юбилейный», а также лагерь имени Ю. А. Гагарина. Они расположены в курортных зонах Омского и Таврического районов.

По данным мэрии, проводятся не только проверки, но и тренировки по эвакуации детей и работников. 6 августа проводились мероприятия в «Лесной поляне». По легенде тренировки, пожар произошёл в здании медпункта. В итоге все находящиеся в лагере (197 детей и 40 работников) эвакуировались менее чем за четыре минуты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в результате пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском погибли четверо детей. По данному факту расследуются уголовные дела.

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