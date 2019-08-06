Железногорск, Курская область, , 21:11 — REGNUM

В Курской области апелляционная инстанция обязала Железногорскую городскую больницу № 2 выплатить два миллиона рублей родителям погибшей во время операции пациентки. Об этом сообщила пресс-служба Железногорского районного суда.

В качестве компенсации морального вреда, причиненного родителям женщины из-за действий проводившего операцию медика, Курский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда до миллиона рублей для каждого из истцов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22-летняя пациентка погибла во время плановой операции 12 декабря 2016 года из-за врачебной ошибки. Оперировавшего её хирурга приговорили к ограничению свободы за причинение смерти по неосторожности.

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