Москва, , 17:54 — REGNUM

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова считает необходимым выяснить правовые основания для иска прокуратуры Москвы о лишении прав родителей, взявших ребёнка на несанкционированную акцию 27 июля.

«Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства», — приводится комментарий омбудсмена на её странице в Facebook.

Кузнецова отметила, что лишение родительских прав — это крайняя мера, применимая в ситуациях, когда «родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять своё поведение и отношение к своему ребёнку».

В то же время она подчеркнула, что «привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве «щита» — недопустимо».

Омбудсмен выразила мнение, что компетентные органы смогут разобраться в ситуации, и тогда «можно будет делать определённые выводы».

Напомним, ранее сегодня Перовский суд Москвы зарегистрировал иск столичной прокуратуры о лишении родительских прав супружеской пары, участвовавшей в несогласованном митинге 27 июля вместе с годовалым ребёнком.

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