Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM

Петербургское управление судебных приставов в первом квартале 2019 года взыскало в федеральный бюджет более 323 млн рублей исполнительского сбора, сообщает 29 июня пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма сборов увеличилась на 88 млн рублей. Больше остальных с должников взыскали приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств — 114 млн рублей. На втором и третьем месте — отделы Московского и Кировского районов с 38 и 19 млн рублей соответственно.

В качестве отдельного эпизода в ведомстве выделили взыскание с ЗАО «АТП Метростроя» более 502 тыс. рублей. При этом общая сумма долга организации перед налоговой службой составила 8,2 млн рублей.

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