Симферополь, , 16:58 — REGNUM

Около 15 тысяч защитников Родины, погибших во времена Великой Отечественной войны, останки которых пока не подняты и не перезахоронены с почестями, остаются в земле Крыма. Следком РФ будет помогать поисковым отрядам в работе по их обнаружению. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Следкома РФ по РК.

«Руководством главного следственного управления по Республике Крым дано поручение подчиненным сотрудникам в постоянном взаимодействии с поисковыми отрядами и местной властью контролировать ситуацию с захоронением останков защитников Родины, чтобы не повторялись впредь проблемы с их захоронением», — отметили в пресс-службе СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму перезахоронили около 200 советских военнослужащих, найденных три года назад поисковиками под Феодосией. При этом специалистам удалось идентифицировать семерых бойцов Красной армии.

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