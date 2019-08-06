Симферополь, 6 августа 2019, 16:58 — REGNUM
Около 15 тысяч защитников Родины, погибших во времена Великой Отечественной войны, останки которых пока не подняты и не перезахоронены с почестями, остаются в земле Крыма. Следком РФ будет помогать поисковым отрядам в работе по их обнаружению. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Следкома РФ по РК.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму перезахоронили около 200 советских военнослужащих, найденных три года назад поисковиками под Феодосией. При этом специалистам удалось идентифицировать семерых бойцов Красной армии.
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