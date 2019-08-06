Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM

Петербургские долгострои — жилые комплексы «Трио» и «Вариант» — будут сданы в эксплуатацию не ранее 2020 года. Об этом сообщил 6 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что в начале 2019 года проблемными можно было назвать 15 объектов, сейчас по 85% из них уже приняты управленческие решения, например, по ЖК «Охта модерн» или ЖК «Новая Скандинавия», так что большая часть из этих домов будут сданы до конца декабря.

«Остается еще несколько объектов, такие как ЖК «Трио», ЖК «Вариант», о котором, наверное, все наслышаны. 999 квартир достаточно проблематичных, потому что в этом ЖК объекты продавались в 1,5−2 раза ниже рыночной цены, по 24 тысячи за квадратный метр», — сказал Линченко.

Впрочем, интересант и для этого объекта, вероятно, уже найден.

«Проблема достаточно большая, но сейчас есть вариант, который прорабатывается — юридическая схема завершения строительно-монтажных работ. Думаю, что в следующем году мы эту проблему завершим», — добавил вице-губернатор по строительству.

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