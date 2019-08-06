Нур-Султан, , 13:24 — REGNUM

Аким (глава) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов поручил оказать помощь семьям трех жителей Панфиловского района, погибших при тушении степного пожара. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, погибшие граждане Казахстана будут представлены к государственным наградам. Вместе с тем семье одного из погибших мужчин 1984 года рождения будет предоставлено жилье из государственного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа погибли три человека при тушении степного пожара в Панфиловском районе Алма-Атинской области Казахстана. Во время борьбы с огнем также пострадали семь местных жителей. В настоящее время в больнице остаются два человека.

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