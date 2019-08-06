Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM

Действующую в Петербурге и Ленобласти группу компаний «Норманн», чьего генерального директора Владимира Смирнова арестовали по обвинениям в хищении денег дольщиков, могут обанкротить. Об этом заявил 6 августа вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, долевые собственники недостроенных ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» в Парголово уже неоднократно выходили на массовые пикеты и объявляли голодовки.

«Господин Смирнов каждый раз предоставлял потенциальных инвесторов, которыми они не являлись. Поэтому сейчас прорабатывается схема завершения строительно-монтажных работ, способствующая скорейшему вводу объектов в эксплуатацию», — сказал Николай Линченко.

Такой схемой может стать банкротство, которую уже применили в случае одиозного долгостроя «Охта модерн», после чего был заключен договор о завершении объекта с «Группой ЛСР».

Напомним, Владимиру Смирнову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, Смирнов с другими топ-менеджерами компании придумали план, как похитить у дольщиков их деньги.

С 2015 по 2017 год Смирнов и его сообщники обманом привлекли к своей схеме 774 дольщика, заключив с ними договоры на общую сумму 1 млрд 489 млн 102 тыс. рублей, на само строительство же Смирнов потратил лишь 80 млн рублей, утверждают следователи. Уголовное дело возбудили еще 9 февраля 2019 года, но денег так и не нашли.

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