Москва, , 12:56 — REGNUM

На Рижском направлении Московских центральных диаметров (МЦД-2) Нахабино — Подольск создадут одиннадцать остановочных пунктов. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Два из них появятся впервые — это «Щукинская» и «Марьина роща».

«Ключевые для всего Рижского направления остановочные пункты размещаются в центре города. Прежде всего, это район Рижского вокзала, где будут пересекаться три МЦД. Там планируется сделать развязку Ярославского направления», — отметил Кузнецов.

Он также сообщил, что важным пересадочным местом станет станция метро «Дмитровская», где планируется сдвижка платформы. Там пересекаются МЦД-1 и МЦД-2. Сейчас между ними формируется дополнительная пересадка.

Напомним, запуск движения на Московских центральных диаметрах начнётся в ноябре 2019 года. Будет запущено движение на маршрутах МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Подольск — Нахабино.