Москва, 6 августа 2019, 12:31 — REGNUM
Введение дополнительной ответственности за непропуск машин скорой помощи и препятствование деятельности медработников безусловно нужно и абсолютно оправданно, заявила корреспонденту ИА REGNUMкандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.
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По её мнению, данная мера обусловлена многочисленными случаями, когда не оказанная вовремя по независящим от врачей причинам медицинская помощь привела к плачевным последствиям, включая смерть пациентов.
Анализируется и используется также зарубежный опыт в данной сфере. Например, в Германии в случаях возникновения заторов на дорогах для машин скорой помощи водители обязаны создать в срочном порядке спасательный коридор, минимальный штраф за невыполнение — более 300 евро и лишение водительских прав на месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, с 6 августа вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за непропуск скорой помощи, а также за воспрепятствование работе врачей.
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