Москва, , 12:31 — REGNUM

Введение дополнительной ответственности за непропуск машин скорой помощи и препятствование деятельности медработников безусловно нужно и абсолютно оправданно, заявила корреспонденту ИА REGNUMкандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

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По её мнению, данная мера обусловлена многочисленными случаями, когда не оказанная вовремя по независящим от врачей причинам медицинская помощь привела к плачевным последствиям, включая смерть пациентов.

«Введение этих санкций поможет защитить как медработников, так и пациентов. В России в настоящее время активно развивается законодательство о защите медработников от противоправных действий лиц, создающих препятствия для их деятельности по оказанию медицинской помощи», — считает эксперт.

Анализируется и используется также зарубежный опыт в данной сфере. Например, в Германии в случаях возникновения заторов на дорогах для машин скорой помощи водители обязаны создать в срочном порядке спасательный коридор, минимальный штраф за невыполнение — более 300 евро и лишение водительских прав на месяц.

«Рассматривая новые законодательные меры — такие как ответственность за гибель пациента скорой помощи по вине нарушителей в виде лишения свободы на срок до четырёх лет и др., можно утверждать, что создаётся комплекс правовых норм, которые позволят спасти жизни многих людей.

При этом применение ответственности для виновных лиц во многих ситуациях послужит превентивной мерой для потенциальных нарушителей», — высказала своё мнение Свечникова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 августа вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за непропуск скорой помощи, а также за воспрепятствование работе врачей.

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