Москва, , 11:17 — REGNUM

Продление срока ареста для отца и сына Арашуковых признано законным. Таким, образом, Рауль Рашуков и Рауф Арашуков пробудут под стражей до 30 сентября 2019 года. Решение об этом принял 5 августа Московский городской суд, сообщил ИА REGNUM представитель судебной инстанции.

Напомним, ранее с жалобой на решение Басманного суда города Москвы оставить под стражей до 30 сентября обвиняемых в создании организованного преступного сообщества обратились адвокаты задержанных. Однако суд оставил обращение стороны защиты без удовлетворения.

Кроме того, оставлены в СИЗО и пятеро других фигурантов этого уголовного дела: Руслан Арашуков, Гудер Хашукаев, Игорь Травинов, Николай Романов и Алан Кятов.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец — помощник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков были задержаны 30 января 2019 года по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей в составе организованной преступной группы.