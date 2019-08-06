Аддис-Абеба, , 11:50 — REGNUM

В столице штата Эфиопское Сомали городе Джиджига прошла мирная консультативная конференция, посвященная урегулированию этнических отношений между народами оромо и сомали.

В конференции приняли участие более 750 делегатов из всех регионов двух штатов, в том числе вице-президент штата Оромия Шемесель Абдиса и вице-президент штата Эфиопское Сомали Мустафа Мохаммед. В своем выступлении на форуме вице-президент штата Сомали заявил, что сомалийцы и оромо с этого момента будут работать вместе, отложив в сторону все недавние разногласия и ссоры, не только на благо развития Эфиопии, но и для улучшения ситуации во всей Африке. По словам М. Мохаммеда, два народа потеряли единство в своей языковой, культурной, политической и экономической жизни. За 2018/19 год власти двух штатов запустили ряд инициатив, призванных содействовать укреплению единства двух народов и возвращению перемещенных граждан из обоих регионов. Об этом сообщило эфиопское информационное издание Fana.

Заместитель президента региона Оромия Шемесель Абдиса, в свою очередь отметил, что два народа очень похожи и берут свое историческое начало от общих предков, поэтому оромо и сомалийцы сейчас живут бок о бок и намерены жить вместе и в будущем. Также вице-президент добавил, что каждый житель обоих штатов не должен ограничиваться только национальными идеями региона, а должен работать вместе со всеми гражданами страны, чтобы вывести Эфиопию на передний план в ее стремлениях стать африканским лидером.