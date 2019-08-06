Москва, , 08:13 — REGNUM

Россия ежегодно теряет от преждевременной смертности населения от онкологических заболеваний $8,1 млрд, и, по мнению экспертов, этот показатель будет расти, сообщает «Медвестник».

Подробнее на данную тему: Социологи назвали самый распространенный вид рака

По данным Международного агентства по изучения рака ВОЗ, финансовые потери России, связанные с раком, выросли с 6,5 млрд долл. в 2001—2005 гг. до 8,1 млрд долл. в 2011—2015 гг. (0,24% от ежегодного ВВП).

По оценкам экспертов, несмотря на принимаемые государством меры, к 2030 году этот показатель останется на высоком уровне и составит $7,5 млрд (0,14% от ВВП).

Директор Ассоциации онкологов Северо-Запада, научный сотрудник НИИ онкологии им. Петрова и Университета Тампере ИА REGNUM считает, что общая цифра всех экономических потерь России может превышать $20 млрд (более 1% ВВП).

Барчук отметил, что снизить эти затраты поможет правильная организация противораковой борьбы и онкологической помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали основные факторы и риски возникновения и развития онкологических заболеваний. На первом месте — плохая экология (67%).

Читайте также: Жители РФ перечислили основные причины развития рака