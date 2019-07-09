Тулун, Иркутская область, , 09:11 — REGNUM

В Тулуне Иркутской области подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции системы водоснабжения, сообщает 9 июля пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

Отмечается, что военные продезинфицируют внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, а также станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной. Кроме того, будут продезинфицированы дворовые территории.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Уже на следующий день река Ия вышла из берегов и, передавшись через дамбу, бурным потоком хлынула на город Тулу. В результате наводнения погибли 23 человека, еще более 300 человек обратились за помощью к медикам.

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