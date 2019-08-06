Иркутск, , 06:53 — REGNUM

Утром 6 августа в Иркутской области действовало 132 пожара на площади в 650 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС по региону, за сутки площадь увеличилась на 37 тыс. га.

Лесной пожар (cc) wildfire

Это произошло несмотря на работу авиации МЧС и Минобороны, которые за сутки слили более 600 тонн воды слили на кромку лесных пожаров.

«Угрозы населённым пунктам нет. Однако в Бодайбинском и Киренском районах зарегистрированы два пожара в 3 километрах от населённых пунктов Светлый и Никольск. В 10-ти километровой зоне от населённых пунктов действуют 12 пожаров», — сообщили в МЧС.

В тушении пожаров в Качугском районе задействованы два самолёта Бе-200, в Катангском районе — самолёт Ил-76, в Киренском районе — вертолёт Ми-8. Кроме того, в работах по тушению в Усть-Кутском районе участвуют пять военных вертолётов Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, за 4−5 августа площадь пожаров в Приангарье сократилась на 127 тыс. га.

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