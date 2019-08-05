Иркутск, , 08:05 — REGNUM

Количество и площадь пожаров, находящихся «в зоне контроля» Иркутской области, начало сокращаться. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По состоянию на утро 5 августа, в регионе бушевало 62 пожара на площади в 533,3 тыс. га. За сутки пройденная огнём площадь сократилась почти на 127 тыс. га. Напомним, это возгорания, которые не тушатся по причине экономической нецелесообразности — затраты на тушение превосходят возможный ущерб от пожаров.

Силами пожарных за прошедшие сутки, в регионе ликвидировано шесть пожаров на площади 10 тыс. га. Четыре очага потушены в Казачинско-Ленском районе, по одному в Жигаловском и Усть-Кутском.Локализовано девять возгораний общей площадью 11 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние недели площадь пожаров, которые власти отказывались тушить, только увеличивалась. По состоянию на 2 августа в зоне контроля Иркутской области действовал 71 пожар на общей площади 638 тыс. гектаров.

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