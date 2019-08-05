Москва, , 18:40 — REGNUM

Банкир Алексей Френкель, приговорённый в 2008 году к 19 годам колонии за организацию убийства первого зампредседателя Банка России Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Об этом сказано в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД, в производстве которого находится дело Магомедовых.

«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов Фролова (бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ) и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил Гладилин РБК.

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Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен из Дагестана, владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов с конца марта 2018 года находятся в Москве под арестом по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и особо крупной растрате.

В деле Магомедовых на сегодняшний день семь эпизодов хищений, а общий ущерб оценён в 2,5 млрд рублей. Магомеду Магомедову также вменяют в вину незаконный оборот оружия, поскольку в ходе обысков правоохранители нашли у него два пистолета.

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