Кингисепп, Ленинградская область, , 16:32 — REGNUM

В деревне Лужицы в Ленобласти отметили праздник Дни води — самого древнего народа, проживающего на территории региона.

Праздник води Lenobl.ru

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Водского музея в Лужицах Марина Ильина, поучаствовали около 70 человек.

В таком формате праздник прошел впервые. Раньше в крохотной деревне праздник водской культуры отмечали в июле, но на него собиралось столько народа, что Лужицы не могли их вместить.

«Так что было решено несколько изменить формат праздника, сделать его для жителей деревни», — пояснила Ильина.

Во время праздника на сцену поднимались вожанки, которые подарили музею в этом году новые экспонаты. Именно они сохраняют язык своего народа.

Водь — самый древний народ Ленобласти, потомки которого в основном проживают в деревне Лужицы Кингисеппского района, которую они считают столицей Водской земли. В средние века на Руси их называли вожанами, западные соседи — ваттами. Сами себя они называют «ваддялайзет». Еще одно наименование этого народа «чудь», что значит «знаемый» или «сосед», хотя сами они это название не любят. Сейчас водь входит во всероссийский перечень коренных малочисленных народов.

Вожанки исполнили народный музыкальный номер, выступили юные гимнастки и фольклорный коллектив «Линнуд». Свое мастерство продемонстрировала Елена Ведайко, создатель и руководитель школы игры на карельском и финском струнном инструменте кантеле.

Завершилась концертная часть чаепитием с национальными пирогами, которые испекли к празднику водские и ижорские хозяйки.

«Для сохранения самобытности, истории своих предков сегодня многое делают энтузиасты, общественные организации, представители самого народа водь», — заметила глава комитета по МСУ, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак.

Добавим, 2019 год стал международным годом языков коренных народов, к которым относится и водский.

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