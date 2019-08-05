Нур-Султан, , 16:07 — REGNUM

Казахстанская партия «Ак жол» («Светлый путь») планирует подготовит законодательные поправки, ужесточающие наказание за изнасилование. Об этом 5 августа заявила депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Дания Еспаева, сообщает агентство «Казинформ».

По её мнению, приговор суда в отношении двух проводников поезда, обвиненных в изнасиловании, был слишком мягок. Поэтому, считает депутат, необходимо ужесточение наказания. «С моральной точки зрения, этот приговор является издевательским по отношению к жертве», — заявила Еспаева.

Кроме того, она намекнула, что случаи насилия не ограничиваются официальной статистикой, а жертвы не обращаются в полицию, «боясь огласки из-за нашей ментальности». Однако ни одного подобного случая депутат не привела.

Отметим, в казахстанских СМИ получило широкий резонанс дело об изнасиловании в пассажирском поезде «Тальго». Двое мужчин были приговорены к 2,5 годам лишения свободы.

Напомним, с мая 2019 года российскими НПО развернута компания в СМИ по якобы беспрецедентному насилию в семьях. В частности, руководитель центра «Насилию.нет» Анна Ривина неоднократно заявляла о 14 тыс. женщинах, которые ежегодно погибли от рук мужчин в семьях.

Подобные заявления становятся поводом для предложений по изменению российского законодательства в части внедрения «профилактики семейного-бытового насилия». По данным МВД РФ, в 2018 году количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений составило 3260. Данные МВД говорят о том, что в 2015 году в семье погибло 304 женщины.

Подобные заявления и инициативы становятся инструментом продвижения политики Совета Европы и различных программ ООН на территории России и стран СНГ.