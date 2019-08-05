Москва, , 15:48 — REGNUM

Первый астронавт Объединённых Арабских Эмиратов отправится на борт Международной космической станции с угощением из национальных блюд. Гостевой набор уже начали разрабатывать российские и арабские специалисты, сообщает 5 августа пресс-служба компании «Главкосмос».

С российской стороны в проекте принимает участие Лаборатория космического питания, со стороны ОАЭ — Космический центр Мухаммеда Бин Рашида.

«Гостевой набор будет состоять из трех традиционных блюд: Мадруба (основной ингредиент — курица), Салуна (основной ингредиент — жаркое из ягнятины с овощами) и Балалит (основной ингредиент — вермишель с яичным омлетом)», — пояснили в российской компании.

Блюда будут упакованы в алюминиевые банки и тубы, и готовы к употреблению сразу после вскрытия упаковки. Отмечается также, что астронавт ОАЭ отправится на станцию на короткий срок, а гостевой набор не заменит собой его полноценный рацион питания — он станет лишь демонстрацией особенностей национальных блюд ОАЭ для экипажа МКС.

Полет на МКС запланирован на сентябрь 2019 года.

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