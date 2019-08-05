Мадрид, , 14:43 — REGNUM

В Испании почти половина избирателей (48,1%) не настроены на проведение внеочередных выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в газете La Razon.

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При этом в связи с очевидной неспособностью левых партий прийти к соглашению в сентябре, только один из трёх испанцев (33,3%) поддерживает идею проведения новых всеобщих выборов. 18,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос, поддерживают ли они такое развитие событий.

Ранее по теме: Парламент Испании не поддержал кандидатуру Санчеса на пост премьер-министра

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе первого тура голосования в Испании Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не поддержал кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра страны. За Санчеса проголосовали 124 депутата (для победы необходимо 176 голосов из 350), против — 170 депутатов. Во втором туре для победы необходимо будет набрать просто большинство голосов.