Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении 44-летнего мужчины, в пьяном угаре зарубившего топором своего 11-летнего сына. Это зверское преступление вызвало большой общественный резонанс. Ход расследования находился на контроле руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Трагедия разыгралась 2 октября 2018 года в Адмиралтейском районе города, в комнате одной из квартир дома №13 по Нарвскому проспекту.

Как установлено следствием и судом, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина нанес мальчику не менее 14 ударов топором в голову и шею. От полученных повреждений школьник скончался на месте происшествия.

Мотивом убийства названы внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

«Обвиняемый полностью признал свою вину. Согласно заключению судебно-психиатрических экспертов он мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими», — отметили 5 августа в органах СКР по Санкт-Петербургу.

Подсудимый признан виновным в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Детоубийца приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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