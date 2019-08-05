Осло, , 12:48 — REGNUM

Большая часть руководителей северных провинций Норвегии высказалась за строительства железной дороги от города Фёуске до Тромсё. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Министерство окружающей среды и министерство транспорта Норвегии инициировали проект по строительству железной дороги в северную Норвегию. Проект подразумевает прокладку 375 километров путей из Фёуске до Тромсё, который находится за северным полярным кругом. Новый проект обойдется бюджету в 1,5 миллиарда долларов.

Основной задачей этого проекта называют экологическую защиту региона, так как эта железная дорога уменьшит количество автотранспорта на дорогах в северную часть Норвегии и выбросы парниковых газов уменьшатся. Многие работники в сфере железнодорожного транспорта высказались одобрительно в отношении нового проекта.

В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о прокладке путей дальше на север вплоть до Финнмарка.