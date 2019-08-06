Аддис-Абеба, , 07:21 — REGNUM

Власти эфиопской столицы Аддис-Абебы приняли решение о создании совещательного бюро, которое будет разрабатывать инициативы и реализовывать планы по привлечению дополнительных зарубежных инвестиций в гостиничный бизнес страны. Деятельность бюро также будет направлена на то, чтобы сделать Аддис-Абебу, город-резиденцию Африканского союза, центром проведения международных встреч, форумов, конференций и выставок.

Директором бюро назначен бывший правительственный чиновник Кумнегер Текеттеле, а утвержденный властями столицы бюджет бюро на 2019/2020 фискальный год составил 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает эфиопское новостное агентство Fana.

В то же время, Министерство культуры и туризма объявило результаты второй государственной кампании «звездного рейтинга» отелей. В общей сложности 159 отелей во всех штатах и административных единицах Эфиопии были включены в рейтинг. Из их общего количества именно «звездный» рейтинг был дан только 88 гостиницами: 30 отелей в Аддис-Абебе, 12 в Амхаре, 12 в Оромии, 10 в Штате народов Юга, 8 в Тыграе, 3 в Бенишангуль-Гумузе, 2 в Дыре-Дауа, по одному в каждом из штатов Гамбелла и Харари, получили рейтинг от 1 до 4 звезд. Ни один отель из штата Эфиопское Сомали не смог получить ни одной звезды.

В целом, 12 отелей были оценены четырехзвездочными, 13 отелей трехзвездочными, 31 отель двухзвездными и 27 отелей одной звезды. Во время первой кампании по оценке, проведенной в 2015 году, 250 отелей были оценены в 1−5 звезд.