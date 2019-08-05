Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM

Согласно новой популярной фанатской теории, Халк изобрёл «машину бессмертия» в фильме «Мстители: Финал». Об этом сообщает портал Comic Book 5 августа.

Впервые теорию на Reddit опубликовал пользователь с ником ak2sup. Он считает, что машина времени, которая превращала Скотта Ленга в подростка и старика может работать также, как и камень времени Доктора Стренджа. Таким образом, при помощи машины Халка тело любого человека можно вернуть назад во времени, сохранив воспоминания и накопленный опыт.

Ранее режиссёры фильма «Мстители: Финал» назвали самого умного персонажа киновселенной Marvel. Им оказалась Шури, младшая сестра короля Т'Чаллы. Эта героиня дебютировала в фильмах франшизы в 2018 году в фильме «Чёрная Пантера».