Москва, , 11:22 — REGNUM

В Зеленограде расширят площади центра по обслуживанию грузовых автомобилей и исследованию частей спецтехники, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

На проспекте Генерала Алексеева расположена Центральная автобаза Научного центра, где с 1973 работают крупные мастерские по ремонту автомобилей.

«Расширение научных мастерских центров позволит внедрить технологии по производству элементов фургонов и прицепов, которые активно используются на предприятиях столицы», — сказала Княжевская.

Правительство Москвы одобрило увеличение площадей центра.