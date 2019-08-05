Москва, 5 августа 2019, 11:22 — REGNUM
В Зеленограде расширят площади центра по обслуживанию грузовых автомобилей и исследованию частей спецтехники, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
На проспекте Генерала Алексеева расположена Центральная автобаза Научного центра, где с 1973 работают крупные мастерские по ремонту автомобилей.
«Расширение научных мастерских центров позволит внедрить технологии по производству элементов фургонов и прицепов, которые активно используются на предприятиях столицы», — сказала Княжевская.
Правительство Москвы одобрило увеличение площадей центра.