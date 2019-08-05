Махачкала, , 09:22 — REGNUM

Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов («Единая Россия») повторно арестован, теперь уже в рамках уголовного дела о мошенничестве. Советским районным судом города Махачкалы парламентарий заключён под страну на два месяца, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе суда.

Напомним, в предыдущий раз Раджабов был задержан и арестован в третьей декаде мая в качестве подозреваемого по делу о преступном сообществе, участники которого перевели из федеральной и муниципальной собственности в частную порядка тысячи земельных участков.

Однако 1 августа Верховный суд Дагестана заменил Раджабову меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Но на свободе парламентарий пробыл недолго, поскольку был повторно задержан прямо на выходе из махачкалинского СИЗО. Подробности нового уголовного дела правоохранительными органами республики пока не разглашаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами указанного уголовного дела о незаконном отчуждении земель стала целая группа лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, у которых на время следствия арестовано имущество на 20 млрд рублей.

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