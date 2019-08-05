Новосибирск, , 09:10 — REGNUM

Главное управление МВД РФ по Новосибирской области решило выяснить уровень доверия граждан к полиции. Как говорится на официальном сайте ведомства, для этого будет проведено анкетирование жителей Первомайского района Новосибирска, а также Болотнинского, Черепановского и Маслянинского районов области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для того, чтобы узнать мнение населения об эффективности работы органов внутренних дел, в региональном главке МВД России сформирована рабочая группа, разработаны анкеты и маршрутные листы. Полученные сведения полицейские обещают учитывать при организации работы ведомства.

Отметим, что анкетирование новосибирцев ГУ МВД России по Новосибирской области проводит в третий раз. В 2018 году, по данным ведомства, положительно оценили работу полиции около 90% опрошенных новосибирцев.