Новосибирск, , 05:15 — REGNUM

В Новосибирске суд оштрафовал экс-президента мостостроительной организации АО «Сибмост» Антона Г. за «Сокрытие денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам», на 230 тысяч рублей.

Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», также Железнодорожный суд города прекратил его уголовное преследование.

Отметим, дело в отношении топ-менеджера «Сибмоста» возбуждено в январе. Согласно материалам дела, к его приходу в компанию, долг по налогам составлял более 92 млн рублей. За время нахождения Антонова Г. на посту президента, он вырос до 131,4 млн рублей. По версии следствия, Антон Г. вместо уплаты налогов перечислил средства дебиторов кредиторам компании в обход расчётных счетов.

Ранее недоимка по налогам была покрыта в полном объёме. Следователи ходатайствовали о прекращении дела и назначении топ-менеджеру судебного штрафа.

Напомним, что Арбитражный суд Новосибирской области ранее прекратил дело о банкротстве в отношении совладельца АО «Сибмост» Владислава К. — между ним и его кредиторами было заключено мировое соглашение.