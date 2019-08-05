Славянск-на-Кубани, , 01:23 — REGNUM

Отдыхающие в детских оздоровительных лагерях «Ровесник» и «Лебяжий берег» на берегу Азовского моря в Краснодарском крае эвакуированы из-за ухудшения погодных условий, сообщают «Кубанские новости».

Уточняется, что эвакуация проведена 4 августа в Славянском районе. Также из лагерей вывезли педагогов и обслуживающий персонал. Для эвакуации потребовалось 12 автобусов.

Из «Ровесника» — 25 взрослых и 90 детей, из «Лебяжьего берега» — 54 взрослых и 160 детей. Отдыхающие «Ровесника» вернулись в свой родной город Славянск-на-Кубани, ребята из «Лебяжьего берега» — в пункт временного размещения в село Ачуево, поскольку они приехали из других городов.

Напомним, 4 августа МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщило, что 5 августа ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 23−28м/с.