Санкт-Петербург, , 02:36 — REGNUM

Официальный комментарий по поводу произошедшей драки между болельщиками «Зенита» и бойцами ОМОН опубликовала 4 августа пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба.

Болельщики ФК «Зенит» Андрей Пронин © ИА REGNUM

По версии ФК «Зенит» группа фанатов, участвующих в драке, была «немногочисленной», а столкновение с правоохранителями «кратковременным».

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента», — сообщили в пресс-службе, выразив намерение установить причины конфликта и не допустить подобных инцидентов в будущем.

Напомним, 3 августа в перерыве матча между командами «Зенит» и «Краснодар» около одного из входов «Газпром Арены» произошло столкновение болельщиков ленинградского клуба с бойцами ОМОН. Многочисленные видеокадры потасовки болельщики опубликовали в социальных сетях.

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