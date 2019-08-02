Москва, , 22:02 — REGNUM

В Москве появилось большое количество тропических постельных клопов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает Роспотребнадзор.

Тропический постельный клоп Ses7.ru

Ранее тропический постельный клоп никогда не встречался на Европейской части России. Однако в последнее время в Москве резко увеличилось число вызовов дезинфекторов.

Оказалось, что столицу завоевывает тропический постельный клоп. Этот клоп ничем особо не отличается от обычных клопов — разница лишь во внутреннем строении насекомых. Вреда от тропических клопов также не больше чем от обычных.

При этом попадание тропических клопов в одну квартиру создает риск заражения всего многоквартирного дома.

Узнать о появлении тропических клопов в квартире можно по следам укусов на теле после сна.

Постельные клопы могут переносить вирус гепатита В.

наибольшую активность они проявляют летом и в начале отопительного сезона. Для профилактики специалисты Роспотребнадзора рекомендуют почаще менять постельное белье.