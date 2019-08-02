Воронеж, , 17:03 — REGNUM

Церемония открытия закладного камня на месте строительства Музея истории ВДВ в парке Победы состоялась в Воронеже 2 августа — в День Воздушно-десантных войск. В церемонии принял участие губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

День ВДВ в Воронеже Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«Нашему городу выпала честь стать родиной ВДВ. Это легендарный род войск, который заслуженно оценен не только военными специалистами, его уважает весь российский народ. Образ десантника вобрал в себя черты настоящего защитника Родины. Мужество, сила духа, высокая физическая готовность, воинское братство — все эти черты воспитывались в непростых, зачастую боевых условиях. Эта закалка позволяет десантникам с честью носить свое звание в мирной жизни, участвовать в патриотическом воспитании молодежи, за что им спасибо», — сказал Александр Гусев, поздравляя участников церемонии с праздником.

На церемонии открытия закладного камня по случаю строительства Музея истории Воздушно-десантных войск полотно с памятного знака сняли Александр Гусев, Владимир Нетёсов и председатель Совета Воронежского областного отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Виталий Каширин.

«Мы в правительстве долго обсуждали, где создать такой центр, и приняли правильное решение разместить его здесь, в парке Победы, потому что он вписывается в это пространство, завершает композицию, посвященную воинам-десантникам. Этот музей наполнит парк духом патриотизма», — отметил глава региона.

Музей, по замыслу проектировщиков, должен стать архитектурно-градостроительным завершением композиции у монумента «Воронеж — Родина ВДВ», который был открыт именно в том месте, где 2 августа 1930 года приземлились бойцы первого в СССР десантного формирования, и именно эта дата считается днем рождения ВДВ. В будущем здании музея предусмотрено подземное пространство, безбарьерный вход в два крыла основного уровня, на кровле предполагается оборудовать прогулочную зону. Экспозицию музея намерены выстроить на основе совмещения традиционных витрин и мультимедийного оборудования. В экспозицию войдут личные вещи Героя Советского Союза, легендарного генерала Василия Маргелова, а также фотографии и документы, свидетельствующие о первом десантировании под Воронежем. Предусмотрена мультимедийная зона с проекционным оборудованием. Музей станет филиалом «Музея-диорамы».

Торги на создание проектно-сметной документации власти Воронежа намерены объявить в августе, собственно строительство планируется начать в 2020 годы — в год 90-летия первого десантирования.