Владикавказ, , 16:59 — REGNUM

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара, произошедшего в цехе по обработке шерсти в городе Владикавказе. Известно, что возгорание последовало вслед за хлопком, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе СКР по Северной Осетии.

В настоящее время следователи устанавливают причины хлопка, а также все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в производственном помещении по улице Доватора произошел в 07:50 2 августа. Площадь возгорания, по предварительным данным, составляла 1,5 тыс. квадратных метров. При пожаре пострадали 12 человек.

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