Владикавказ, , 15:40 — REGNUM

Во Владикавказе потушен пожар в помещении на улице Доватора, где на площади 1500 кв. м горел цех по обработке шерсти. Пожарным понадобилось почти шесть часов, чтобы справиться с огнем. Тушением пожара занимались 120 человек, привлекалось 26 единиц техники, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

К 13:54 пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время выясняется причина пожара, на месте работают следственные органы. В больнице остается один пострадавший.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в одном из зданий столицы Северной Осетии возник сегодня, 2 августа, около 08:00. Пламя разгорелось после взрыва, причины которого в настоящее время устанавливаются. При пожаре пострадали 12 человек. После оказания медицинской помощи 11 из них были отпущены. Один пострадавший остается в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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