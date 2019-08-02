Гагра, Абхазия, , 15:10 — REGNUM

Строительство колоннады на набережной города Гагры в Абхазии планируется завершить до середины августа 2019 года. Об этом 2 августа сообщает агентство «АпсныПресс» со ссылкой на заместителя главы администрации Гагрского района Геннадия Цвижба.

«Осталось сделать немногое, нужно завершить покраску, благоустроить территорию, уже ставят скамейки, заканчивают укладку тротуарной плитки на площади около 400 квадратных метров», — отметил замглавы района.

Отметим, гагрская колоннада находится на набережной рядом с площадью Аиааира. На площадке в 540 кв. метров установлены 11 колонн, высотой 7−9 метров. В центре площадки планируется установить раковину с жемчужиной диаметром 2 метра.