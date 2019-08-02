Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM

Двое петербуржцев осуждены за взятку, которую они дали майору отдела кадров одной из воинских частей за поступление на военную службу по контракту из запаса своего сына в звании лейтенанта.

Размер взятки, которая была переведена на банковскую карту в три приёма, составил 250 тыс. рублей. Эти события происходили в августе сентябре 2015 года.

Подсудимые в судебном заседании вину признали, в содеянном раскаялись. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

В сентябре 2018 года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил получателя взятки по этому и нескольким другим аналогичным эпизодам к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на четыре года. Кроме того, суд лишил его воинского звания «майор».