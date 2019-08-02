Магас, , 09:38 — REGNUM

Жителям пострадавших от ураганного ветра сел в Ингушетии оказана материальная помощь от управления МЧС. Денежные средства выделены из резервного фонда республиканского спасательного ведомства, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе МЧС.

На выделенные деньги была закуплена партия шифера. Сотрудники МЧС и спасатели Ингушского поисково-спасательного отряда раздали его семьям, чьи дома остались без кровли в результате сильного ветра. Наибольший ущерб был нанесен сельскому поселению Алхасты, пострадало также село Сурхахи.

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Напомним, в ночь на 31 июля над Ингушетией пронесся ураган. В результате сильных порывов ветра были повалены деревья, повреждены крыши домов, оборваны линии электропередач, нарушено газоснабжение. Без газа, в частности, осталась воинская часть и несколько домовладений в Сунженском районе.

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