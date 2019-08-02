Магас, , 08:55 — REGNUM

Свыше двух тысяч человек, страдающих от алкоголизма, насчитали в общей сложности в семи субъектах Северного Кавказа. Наибольшее число зависимых, а именно 660 человек, выявлено в Ставропольском крае. Об этом говорит доклад Минздрава РФ, составленный на основе исследования социально-значимых заболеваний в регионах России в 2018 году, пишет «Комсомольская правда».

Второе место по числу жителей с алкогольным синдромом среди субъектов СКФО занимает Кабардино-Балкария — 447 человек. Далее следуют Дагестан (418), Северная Осетия (325), Карачаево-Черкесия (101). В Чечне от алкоголизма страдают 59 человек, а вот в Ингушетии в 2018 году официально был зарегистрирован первый алкоголик.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» представили очередной рейтинг трезвости регионов страны. Первые пять позиций заняли субъекты Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Ставропольский край расположился на восьмой строчке, Северная Осетия — на двенадцатой.