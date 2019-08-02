Иркутск, , 08:12 — REGNUM

В Иркутской области начался приём документов на компенсации жителям за утраченные из-за наводнения огороды и сельхозживотных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, выплаты будут производиться из областного бюджета.

«Для оказания помощи в оформлении документов в районы выехали специалисты министерства сельского хозяйства Иркутской области», — рассказал глава минсельхоза области Илья Сумароков.

По его словам, губернатор Сергей Левченко поручил внести изменения в порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки из областного бюджета отдельным категориям граждан, пострадавшим от паводка. Изменения были утверждены 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, во время опустошительной первой волны наводнения в Приангарье погибло почти 5 тыс. домашних животных. Спасатели расчистили девять тыс. подворий и около 200 км улиц иркутских сёл и посёлков от 4700 туш.

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