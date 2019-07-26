Братск, Иркутская область, , 06:16 — REGNUM

Во время мощнейшего наводнения в Иркутской области пострадали не только люди, но и множество животных. Силами МЧС проведена расчистка девяти тысяч подворий и 400 улиц (более 200 км), обнаружено и уничтожено 4 700 туш. Об этом, в частности, шла речь на координационном совещании, которое провёл в Братске Глава МЧС Евгений Зиничев, сообщает сегодня, 26 июля, ГУ МЧС РФ по региону.

В ходе совещания глава МЧС России напомнил о проблеме бездомных животных, которых из-за резкого подъема воды не успевали забрать из домов. По словам министра, домашних питомцев, найденных спасателями и волонтерами, необходимо передавать во временный приемник и в последствии отправлять в приют для животных в Иркутстке.

Кроме того, министр поручил взять под особый контроль обустройство дополнительных защитных гидротехнических сооружений, а также проработать вопрос совершенствования нормативной базы, с тем, чтобы не допускать строительство инфраструктурных и жилых объектов на подтопляемых территориях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч домов, в которых проживали порядка 38 тысяч человек. Больше всего пострадал год Тулун. Река Ия с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и смыла несколько кварталов. Многие горожане видели как бурные потоки несли по водам цепные усадьбы, надворные постройки и дачное домики. Не обошлось без жертв. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

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