Москва, , 00:14 — REGNUM

В этом году крупнейший музейный комплекс России отмечает юбилей: Выставка достижений народного хозяйства открылась 80 лет назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM . В честь праздника для гостей подготовили масштабную программу мероприятий.

Центральный павильон ВДНХ Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Павильон «Космос» Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Фонтан «Дружбы народов» Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Фудкорт Анастасия Зубарева © ИА REGNUM 80-летие ВДНХ Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Несмотря на плохую погоду, праздничные мероприятия собрали множество гостей Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Центральный павильон Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Фонтан «Дружбы народов» Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Научные эксперименты, творческие мастер-классы, концерт популярных исполнителей и даже балет: сегодня юбилей центра объединил на одной площадке тысячи москвичей и гостей столицы.

Центральная аллея Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Волонтёры Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Сборка «Парящего моста» Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Сборка «Парящего моста» Анастасия Зубарева © ИА REGNUM В сборке моста мог поучаствовать любой желающий Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Сборка моста Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Одним из главных событий первого дня празднования стало открытие Музея Истории ВДНХ — торжественную церемонию провел Мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник поздравил коллектив выставки с ее 80-летием и отметил высокий вклад ветеранов ВДНХ в реализацию социально-значимых проектов.

Оливье Гросстет Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Днем посетители смогли вживую увидеть сборку и установку знаменитого «Парящего моста» — оригинальный арт-объект авторства всемирно известного французского художника Оливье Гросстета. Мост из 350 картонных коробок, соединенных клейкой лентой, держался на высоте 20-ти метров при помощи трех воздушных шаров. Инсталляция была спущена на воду в парке «Останкино».

Монтаж моста Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Монтаж моста Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Запуск парящего моста Анастасия Зубарева © ИА REGNUM Запуск парящего моста стал одним из запоминающихся событий первого дня праздника Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Вечером на Центральной аллее состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие звезды советской и российской эстрады — Кристина Орбакайте, Валерия, Лев Лещенко, группы «Земляне», «Несчастный случай» и многие другие.

Празднование юбилея ВДНХ пройдет с 1 по 4 августа. Среди запланированных мероприятий — видеопроекционное шоу, парад театральных и цирковых артистов, гастрономический фестиваль, выступления хоров и оркестров, концерты, бесплатные экскурсии и выставки, занятия летней садовой школы. Ознакомиться с полным перечнем образовательных и развлекательных программ можно на официальном сайте.

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