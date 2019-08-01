Ростов-на-Дону, , 17:35 — REGNUM

В вербовке граждан в ряды террористов признан виновным уроженец Казахстана, житель Дагестана Тимур Муритов. Северо-Кавказским окружным военным судом он приговорён к восьми годам исправительной колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе суда.

Установлено, что вербовкой осуждённый занимался в городе Махачкале в период с мая по июнь 2015 года. Уговорами, демонстрацией видеороликов и экстремистской периодики он убеждал горожан выехать в Сирию для вступления там в ряды бандформирований.

Муритову удалось склонить одного человека, который в июне того же года выехал на Ближний Восток и примкнул к террористам. В этот же период подсудимый купил у своего «подопечного» оружие и боеприпасы и хранил их до изъятия полицейскими.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил уроженца Дагестана Омара Алиева к 13 годам колонии строгого режима за совершенную в июне 2018 года попытку напасть на прихожан православного собора в городе Махачкале.