Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM

В Петербурге съемки сериала «Шерлок Холмс в России» ограничат движение транспорта в центре города. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ограничения вступят в силу в 7:00 6 августа и затронут нечетную сторону набережной Фонтанки от Инженерной улицы до набережной Мойки, а также площадь Белинского у дома №3 и Замковую улицу. Их полностью закроют для транспорта.

По сюжету сериала, который снимает «Лайм Студио», английский сыщик должен будет отправиться в Россию, так как убежден, что сюда из Лондона сбежал Джек-потрошитель. Главную роль исполнит Максим Матвеев. Место доктора Ватсона, правда, займет некий персонаж по имени «доктор Карцев». Восьмисерийное шоу планируют показать в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на подъезде к деревне Кискелово во Всеволожском районе Ленинградской области ограничат движение транспорта из-за съёмок художественного фильма «47» режиссера Алексея Учителя. Картина посвящена обстоятельствам и последствиям гибели культового рок-музыканта Виктора Цоя.

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