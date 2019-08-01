Екатеринбург, 1 августа 2019, 14:30 — REGNUM
В екатеринбургском аэропорту Кольцово ввели систему электронных посадочных талонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кольцово
Теперь пассажир после онлайн-регистрации на рейс может получить электронный талон со специальным штрихкодом на свой мобильный телефон.
Нововведение пока действует только для внутренних рейсов по России.
Напомним, 31 июля в таможне аэропорта «Кольцово» приготовились к наплыву товаров из интернет-магазина AliExpress. Китайская онлайн-площадка перешла на оптовые заказы, в связи с чем российские предприниматели будут заказывать большие партии товаров, полагают на таможне.
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