Анкара, , 14:52 — REGNUM

Директор турецкого телеканала TRT World Селим Аталай заявил: «СМИ с первого и до последнего дня тщательно следили за развитием событий в деле об убийстве Хашогги. Причем СМИ не только национальные, но и международные. Это следует подчеркнуть ещё раз. Но в этом деле все ещё остаётся слишком много вопросов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Селим Аталай отметил: «Кто отдал приказ об убийстве, и кто и как его исполнил? Как было уничтожено тело? Как протекали процессы после убийства? Чтобы ответить на все эти вопросы, наш телеканал с первого дня доводил до своих зрителей всю имеющуюся информацию».

Директор добавил: «Убийство Хашогги — политическое убийство, в котором замешано очень много лиц. У нас есть десятки документов и улик, имеющих отношение к убийству. Мы продолжим освещать все связанные с ним процессы».

Напомним, что специальный докладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар в своем докладе пришла к выводу, что с точки зрения международного права ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле должна нести Саудовская Аравия.