Вашингтон, 1 августа 2019, 12:20 — REGNUM
Создатели игры Monster Prom обвинили популярную рок-группу Papa Roach незаконном использовании их изображения. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 31 июля.
Разработчики увидели один из постеров своей игры в качестве плаката нового тура Papa Roach. Автором оригинального изображения является художник Астор Александр. Однако представители группы пока не ответили на обвинения и никак не прокомментировали ситуацию.
Monster Prom — это видеоигра в жанре визуальной новеллы, созданная студией Beautiful Glitch. По сюжету игрок должен завоевать внимание одной из шести девушек-монстров, чтобы пойти с ней на выпускной. При этом в проекте присутствуют элементы многопользовательской игры.