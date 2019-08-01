Вашингтон, , 12:20 — REGNUM

Создатели игры Monster Prom обвинили популярную рок-группу Papa Roach незаконном использовании их изображения. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 31 июля.

Разработчики увидели один из постеров своей игры в качестве плаката нового тура Papa Roach. Автором оригинального изображения является художник Астор Александр. Однако представители группы пока не ответили на обвинения и никак не прокомментировали ситуацию.

Monster Prom — это видеоигра в жанре визуальной новеллы, созданная студией Beautiful Glitch. По сюжету игрок должен завоевать внимание одной из шести девушек-монстров, чтобы пойти с ней на выпускной. При этом в проекте присутствуют элементы многопользовательской игры.