Москва, , 09:37 — REGNUM

Основным источником информации для большинства жителей России остается телевидение, но интерес к телевидению с 2009 года значительно упал. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Телевизор Цитата м/c «Ну, заяц! Ну, погоди!»реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР

Если 10 лет назад смотрели телевизор 94% граждан РФ, то в 2019 года их доля снизилась до 72%.

Реже всего получают инфлормацию по ТВ молодые люди до 25 лет (42%), чаще всего люди 65 лет и старше (93%).

Для молодежи главным источником информации являются интернет и соцсети. За 10 лет их аудитория выросла более чем в три раза: с 9% до 34% — соцсети и 32% — интернет.

Опрос проведет в марте 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 50% жителей России предпочитают проводить свободное время у телевизора.

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